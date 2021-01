Ökumenischer Sozialfonds hilft auchin der Corona-Krise

Plötzlich geht die Waschmaschine kaputt - und die Haushaltskasse ist leer. Oder der Familie fällt es durch den Wegfall von Einnahmen in der Corona-Krise schwer, die anstehende Miete zu begleichen. In diesen oder ähnlichen aktuellen Notlagen will nun der Ökumenische Sozialfonds Heddesheim e.V. „schnell und direkt helfen“, wie der Vorsitzende des Vereins, Petrus van Nunen (Bild), im Gespräch mit dieser Redaktion ankündigt.

Der Sozialfonds, gegründet von der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde sowie der Gemeinde Heddesheim, hilft schon seit einigen Jahren Heddesheimern, die in Not geraten sind. In einer aktuellen Sonderaktion soll diese Hilfe jetzt verstärkt werden. „Wir wollen Familien, Einzelpersonen, Alleinerziehenden oder Senioren, die in der Corona-Krise oder durch den Verlust von Einkommen in der Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten sind oder materielle Probleme haben, sofort und unbürokratisch helfen“, betont Petrus van Nunen. Das laufe diesmal direkt über den Verein, bisher wurden die Mittel in Abstimmung mit dem Sozialamt der Gemeinde an Bedürftige vergeben.

Die Unterstützung gelte für Heddesheimer Bürger, nicht jedoch für Geschäfte, die unter der Pandemie leiden. Anträge auf finanzielle oder materielle Hilfe könnten nun direkt beim Ökumenischen Sozialfonds per E-Mail oder Brief eingereicht werden (siehe Info-Box), so der Vorsitzende des Vereins.

Im Antrag sollte eine deutliche Schilderung der aktuellen Situation stehen und es sollten die anstehenden Bedürfnisse geschildert werden: Sind Haushaltsgeräte kaputt gegangen, gibt es Mietrückstände, braucht jemand dringend Möbel, die er nicht finanzieren kann, oder muss für die Kinder etwas angeschafft werden, das im Moment nicht bezahlt werden kann?

„Die Anträge werden schnell und diskret abgewickelt. Mit dieser einmaligen Aktion in der Corona-Krise wollen wir in kurzfristigen Notlagen helfen“, verspricht Petrus van Nunen und ergänzt: „Im Antrag bitte Adresse und Telefonnummer angeben, dann nehmen wir persönlich Kontakt mit den Betroffenen auf. Wie die Unterstützung dann gewährt wird, entscheiden wir von Fall zu Fall.“ Auch appelliert der Ökumenische Sozialfonds Heddesheim an die Bürger, die Aktion durch Spenden zu unterstützen. Auf Wunsch wird den Spendern eine steuerlich wirksame Spendenquittung ausgestellt. BILD: Martin Tangl

