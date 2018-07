„Offene Scheier“: Blickt in Vergangenheit

Anzeige

Doch auch für die Unterhaltung war gesorgt. Mit flotten Weisen zum Mitsingen wurde Rolf Bleicher aus Wallstadt engagiert. Die Heddesheimer Line-Dance-Tanzgruppe „New Forest Bumblebees“ schwangen die Hüften und die Beine zu heißen Rhythmen und ebenso heißen Temperaturen. Korbmacher Freddy Bopp aus Reichartshausen zeigte seine handwerkliche Kunst. Er verarbeitet Weide und Peddingrohr und fertigt Blumenkörbchen, Kamin- und Einkaufskörbe in den verschiedensten Variationen.

Im Hofeingang stand unübersehbar der Verkaufsstand vom Nudelparadies mit einem vielfältigen Angebot. Regina Beck aus Hirschberg bot die Erzeugnisse ihrer Gartenvielfalt an. Aus eigener Ernte gab es Fruchtessig, Mispel-Cointreau-Brotaufstrich sowie verschiedene Grillsaucen für die heimische Küche. Hinter der Scheune erklärte Steffi Fleck, was der liebevoll gepflegte Heil- und Kräutergarten so alles hergibt. „Es ist zwar schon einiges verblüht, aber es riecht immer noch sehr angenehm“, so Fleck. Heute geht die Frau bei Beschwerde während der Periode oder den Wechseljahren zum Frauenarzt, damals wurde mit der Einnahme von „Frauenmantel“ geholfen. „Die orangefarbene Blüte der Ringelblume gilt als hilfreiches Wundheilmittel“, informierte Steffi Fleck. „Kräuterkinder“ durften die Besucher mit nach Hause nehmen, es waren Ableger der Kräuter, die im Garten gezogen werden.

In einem separaten Raum in der Scheune wurden Werkzeuge, mit denen vor zig Jahren wertvolle Arbeit geleistet wurde, gezeigt. Hubert Kolkhorst informierte, mit welchen Geräten Schreiner und Schuster arbeiteten. Kaffee und Kuchen geht immer, auch an einem heißen Tag wurden die Köstlichkeiten gerne verzehrt. Die Gäste belohnten die Macher der IG Heimatgeschichte mit ihrem Besuch für die Fleißarbeiten, die in und um die „Scheier“ geleistet wurden.

