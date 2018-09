Offene Türen bei der Feuerwehr

Am Sonntag, 16. September, lädt die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim zu ihrem alljährlichen Tag der offenen Tür ein. Im und am Feuerwehrgerätehaus gibt es neben Speis und Trank ein abwechslungsreiches Programm mit viel Informationen und einer Reihe von Vorführungen rund um die Arbeit der Wehr. Im Fuhrpark können die Besucher unter anderem den neuen Gerätewagen bewundern, den die Feuerwehr erst kürzlich offiziell in Betrieb genommen hat.

Auch die Jugendfeuerwehr wird sich beim Tag der offenen Tür präsentieren, der um 10 Uhr mit einem Frühschoppen beginnt. Ab 12 Uhr schließt sich das Mittagessen an und ab 14 Uhr werden Kaffee und Kuchen serviert. Ende der Veranstaltung ist gegen 18 Uhr.

Die „Blaulicht-Party“, die bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr für einen großen Erfolg am Vorabend des Aktionstags gesorgt hatte, findet diesmal am Freitag zum Auftakt der Heddesheimer im Oktober statt. agö

