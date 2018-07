Oldtimer hautnah erleben

Anzeige

Benzingespräche, Live-Polieren und vieles mehr bietet die traditionelles Sommerausstellung der Youngtimer Freunde Kurpfalz. Der Mannheimer Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Old- und Youngtimerszene zu modernisieren und vor dem Verstauben zu bewahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 14. Juli, sind deshalb sowohl Oldiebesitzer als auch Interessierte eingeladen, die Fahrzeuge zu bewundern. Die Ausstellung beginnt ab 17 Uhr im Becherbruch 5 in Heddesheim.

Erlös für guten Zweck

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Alternative Rock-Band „dieLudwixx“. Bei der Tombola können die Gäste zahlreiche Preise gewinnen. Als Hauptpreis locken zwei Karten für den Gala-Abend der „Schwetzinger Classic Gala“.

Der komplette Erlös kommt der Aktion „Aufwind Mannheim“ zugute, die sich gegen Kinderarmut einsetzt. Berater geben Interessierten Tipps rund um die Themen Kauf und Versicherung der klassischen Automobile. Außerdem findet ein Fahrzeugwettbewerb statt sowie die Vorstellung des neuen BMW X4. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Wer einen Old- oder Youngtimer (älter als 20 Jahre) besitzt, hat die Möglichkeit sich vorher unter info@youngtimer-kurpfalz.de zu melden und sein Fahrzeug im reservierten Bereich für zu parken. sza