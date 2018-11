Pachtvertrag verlängert

Seit 1995 kümmert sich der Sport-Fischerverein um die Hege des Ufers und den Fischbesatz am Heddesheimer Badesee, in dem die Vereinsmitglieder dafür angeln dürfen. Das soll auch weiterhin so bleiben: Einer entsprechenden Verlängerung des Fischereipachtvertrags stimmte der Gemeinderat in jüngster Sitzung zu.

Der Vertrag hat eine feste Laufzeit von zwölf Jahren, die alte Vereinbarung läuft zum Jahresende aus. „Wir haben bisher keine Pachtzahlungen erhoben, und das sollten wir auch weiterhin nicht tun“, sagte Bürgermeister Michael Kessler und verwies auf den wertvollen Betrag des Vereins zur Unterhaltung und Pflege des Geländes. Dies schlage sich auch in der guten Wasserqualität nieder. Gegen Bezahlung kann der Pächter insgesamt 60 Angelkarten an Vereinsmitglieder ausgeben. Der Erlös wird in neuen Fischbesatz investiert, dessen Umfang der Verein künftig nach eigenem Ermessen regeln kann. „Er hat ja ein Eigeninteresse an genügend Fisch“, erklärte Kessler. Der bisherige jährliche Pflichtbesatz entfällt damit.

Im Durchschnitt fangen die Angler pro Jahr rund 750 Kilo Fisch aus dem See, dafür investierte der Sport-Fischer-Verein den vergangenen zehn Jahren rund 28 000 Euro in die Erneuerung des Fischbestands, nannte der Bürgermeister einige Zahlen. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018