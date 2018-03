Papierschiffe erinnern an Schicksal von Flüchtlingen

Anzeige

Mit Gitarrenklängen und den leisen Rhythmen eines Schlagzeugs wurden die Ausstellungsbesucher im Obergeschoss des Alten Rathaus in Heddesheim begrüßt. Die erste Vernissage des Kunstvereins in diesem Jahr stand unter dem Titel „Über Windungen“. Rita Rößling lebt und arbeitet in Lampertheim. Sie studierte an der Freien Kunstakademie Mannheim. Ihre Hauptthemen setzt sie in der Malerei, Fotografie, Kollagen und besonders in Zeichnungen um. Sie setzt dabei verschiedene Materialien und Mischtechniken ein. Große Formate, aber auch miniaturhafte Spielflächen, entstehen so bei ihren Arbeiten.

Ehemann Stefan Umhey ist in Heidelberg geboren. Er ist ein Theatermensch, mit einer staatlichen Ausbildung zum klassischen Tänzer. Nach langer internationaler Bühnenkarriere verlegte er seine Schwerpunkte auf die sinnlichen Eindrücke der Bildenden Kunst. Skulpturen aus Stein, Holz oder Kupfer entstehen in seiner Werkstatt.

Kunst ist Kommunikation

Bernd Gerstner, der 1. Vorsitzende des Kunstvereins, begrüßte die Künstler mit ihren facettenreichen Werken. „Kunst ist immer Kommunikation, findet überall und ständig statt“, sagte Umhey, der sich von den Besuchern Fragen wünschte, ohne vorher groß auf die ausgestellten Arbeiten eingegangen zu sein. Und es kamen Fragen von den Kunstinteressierten. Warum wurde denn Straßenbelag fotografiert und dann als Kollage zusammengefügt? Bereitet die Zusammenarbeit eines künstlerisch tätigen Ehepaares besondere Probleme? „Linien begleiten das ganze Schaffen von Rita Rößling. Linien haben ein Anfang und ein Ende, umrahmen Flächen, sind überall zu sehen“, sagte Umhey. Beide Künstler versicherten, dass es bei der Zusammenarbeit viel eher und öfter zu Ergänzungen, ja wechselseitigen Inspirationen kommt. Rita Rößling zeichnet oft, ohne dabei den Stift abzusetzen, da passiert nichts Geplantes. „Sie möchte nicht in eine künstlerische Ecke gesteckt werden, probiert Dinge aus“, informierte Ehemann Stefan Umhey. „Morgens noch im Halbschlaf mache ich mir die ersten Notizen, weil mich gerade etwas beschäftigt. Später versuche ich, diese Gedanken umzusetzen“, erklärte der Künstler.