Persönlichkeitim Leben der Gemeinde

Anzeige

Geselliger Mensch

Er war dem Gemeinwohl auf allen Ebenen verpflichtet“. Bach führte von 1977 bis 1985 als 1. Vorsitzender des Sängerbund Heddesheim den Verein. In seiner achtjährigen Amtszeit wurde 1981 der Frauenchor gegründet. Heinrich Bach war als geselliger Mensch bekannt und mit einem hintergründigen Humor ausgestattet. Der praktizierende Katholik war im Ort unterwegs, suchte den Kontakt zu den Mitmenschen und half, wo es ging. Heddesheim verliert einen aktiven Mann, der in seinen Ehrenämtern herausragendes geleistet hat. Bach war ein Familienmensch, der vielen Menschen fehlen wird. Die Beerdigung von Heiner Bach findet am Donnerstag, 29. März um 14 Uhr auf dem Friedhof in Heddesheim statt. diko

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018