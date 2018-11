Petition für Spielplatz im Internet gestartet

Mit einer Onlinepetition setzen sich Anwohner am Hirschplatz in Heddesheim für die Erhaltung des dortigen Spielplatzes und der Grünfläche ein. Wie berichtet, plant die Gemeinde, das Areal derart umzugestalten, dass dort Parkplätze für das neue Ärztehaus entstehen, das an der Ecke Schaafeck-/Werderstraße gebaut wird.

Für die neuen Parkplätze müsste ein Teil der Grünfläche wegfallen, und der Spielplatz würde kleiner. Beides wird von Anwohnern kritisch gesehen. Als Initiatorin der Petition auf der Internetplattform openPetition ist Beate Kolf eingetragen. „Wir möchten möglichst viele Heddesheimer damit erreichen“, erklärt sie auf „MM“-Nachfrage die Beweggründe.

Ursprünglich habe man an Unterschriftenlisten gedacht, dies aber aufgrund der Schwierigkeiten mit dem Datenschutz verworfen. In einigen örtlichen Geschäften und bei Ärzten habe man Zettel mit dem Hinweis auf die Onlinepetition ausgehängt.

„Die Rückmeldungen bisher sind positiv“, versichern Beate Kolf und ihr Mann Josef. 142 Unterstützer hatten die am 29. Oktober gestartete Petition bis gestern Nachmittag unterzeichnet, 104 davon aus Heddesheim. 320 Unterzeichner aus dem Ort brauchen die Initiatoren, um das sogenannte openPetition-Quorum zu erreichen. Dann würden die Gemeinderäte automatisch von der Plattform zu Stellungnahmen aufgefordert, die online veröffentlicht würden. Das Quorum richtet sich nach der Größe der Gemeinde.

Zu finden ist die Petition mit dem Namen „Spielplatzerhaltung in Heddesheim“ unter www.openpetition.de/petition/online/spielplatz-erhaltung-heddesheim. agö

Info: Petition unter dem Kurzlink bit.ly/2zRi7js

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018