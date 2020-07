Pfenning baut neues Bürogebäude

Seit der Neuansiedlung 2013 im Gewerbegebiet hat sich das Logistik-Unternehmen Pfenning nicht nur in Heddesheim, sondern bundesweit gut entwickelt. Deshalb fehlt es jetzt an Büroräumen, wie Vertreter des Unternehmens in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärten. Sie wollen deshalb in der Nachbarschaft des vorhandenen Verwaltungsgebäudes ein weiteres bauen und zwar dort, wo sich bisher Parkplätze befinden.

Im Vergleich zu dem riesigen Lagerkomplex ist dieser Teil der Bebauung sehr bescheiden. Rund 3700 Quadratmeter umfasst der Bestand, die Erweiterung läge bei 2700 Quadratmetern. So könnten 50 weitere Arbeitsplätze geschaffen, das soziale Miteinander gefördert und ein Bistro eingerichtet werden, wie Torsten Radszuweit, Leiter Zentraleinkauf und Immobilien, dem Rat erklärte.

Das vorhandene Gebäude hat eine U-Form, das neue würde westlich davon in L-Form entstehen und durch einen Gang angebunden werden. „Der Innenhof soll wie ein Campus sein“, erläuterte er. Auf dem Grundstück seien ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter vorhanden. „Da wird es keine Probleme geben“, versprach der Pfenning-Vertreter.

Eine geringfügige Änderung des Bebauungsplans sei nötig, damit die Büroräume auch von anderen Sparten als dem Speditionsbereich genutzt werden können. Ein vereinfachtes beschleunigtes Verfahren sei möglich, die Fläche sei bereits versiegelt, zusätzlicher Verkehr sei nicht zu erwarten, sagte Christian Pörsch vom Bauamt. Bürgermeister Michael Kessler betonte, dass einer der größten Arbeitgeber in Heddesheim expandiere, solle die Gemeinde positiv stimmen: „Das ist ein gutes Signal für den Standort Heddesheim.“

Ohne inhaltliche Diskussion stimmte der Gemeinderat der geplanten Änderung zu, gegen die sechs Stimmen der Grünen. „Schade, dass das nicht einstimmig war“, bedauerte Bürgermeister Kessler. „Wir trauen der Firma Pfenning nur so weit, wie unsere Hand reicht“, entgegnete Günther Heinisch von den Grünen. „Diese Aussage macht mich betroffen“, bemerkte Pfenning-Geschäftsführer Rana Matthias Nag und bot der Fraktion Gespräche an.

