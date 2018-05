Pfingstferiencamp bringt Jugend in Bewegung

Anzeige

Bereits am Mittwoch gab es eine Fahrradtour. Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Die jüngeren fuhren um den See, die älteren bis nach Leutershausen. Konstanze Löbau, die ihr Frewilliges Soziales Jahr (FSJ) „Sport und Schule“ an der Johannes-Kepler-Grundschule absolviert, zeigt sich von der Ausdauer der Teilnehmer positiv überrascht: „Den Berg in Großsachsen hochzufahren, war gar nicht mal so einfach, aber die Kids haben das super gemacht.“ Zwischendurch wurden immer mal wieder Übungen in der Natur absolviert. Die angehende Sportwissenschaftstudentin wurde für ihre tolle Mitarbeit und Hilfe von Leiter Florian Riegler gelobt. Auch die anderen Helfer, darunter Julia Gehrig und Adrian Draxler, seien eine große Hilfe gewesen. Denn die Teilnehmerzahl sei vom Betreuerschlüssel abhängig, so Riegler. Bei den verschiedenen Angeboten wie Karate, Hockey, Leichtathletik und Fußball powerten sich die Heranwachsenden ordentlich aus.

Auch die Vereine profitieren. Durch die Camps melden sich immer mehr Kinder in den örtlichen Sportvereinen an. „Es ist einfach ein tolles Zukunftsmodell“, freut sich Florian Riegler mit dem IGSH-Vorsitzenden Wolf-Günter Janko über diesen Trend. kata

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018