Heddesheim.Vor etwa fünf Wochen kam das Corona-Virus ins „Haus am Seeweg“ in Heddesheim, es gab mehrere Todesfälle. Jetzt blickt Steve Kühny, der Heimleiter der Altenpflegeeinrichtung, im Interview zurück auf die extremen Belastungen für Bewohner und Personal in der Pandemie - und gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage.

Herr Kühny, wie geht es Ihnen?

Steve

...