Pilgerhaus baut neues Heim für Menschen mit Behinderung

Das Pilgerhaus Weinheim errichtet im Neubaugebiet „Mitten im Feld 1“ in Heddesheim ein Wohnheim für 24 Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Das haben Vorstand Uwe Gerberich-Demmer und Bürgermeister Michael Kessler gestern bei einer Pressekonferenz im Rathaus mitgeteilt. In dem modernen Flachdachgebäude für rund drei Millionen Euro sollen ab 2021 bis zu 24 junge Bewohner ab sechs Jahren leben können.

„Das ist ein Projekt, das wir schon lange im Auge haben“, sagt Kessler und spricht von einer Bereicherung der Infrastruktur seiner Gemeinde. „Wir freuen uns, dass wir nach Heddesheim kommen“, versichert Gerberich-Demmer. In der Einrichtung werde eine Betreuung rund um die Uhr gewährleistet. Die jungen Bewohner könnten dauerhaft dort leben oder auch am Wochenende in ihre Familien zurückkehren. „Wir versuchen, eine familienähnliche Atmosphäre zu schaffen“, erklärt der Pilgerhaus-Vorstand weiter.

Pilgerhaus Weinheim Bereits 1848 wurde das Pilgerhaus in Weinheim gegründet, als Rettungshaus für verwaiste und uneheliche Kinder. Das Pilgerhaus ist eine evangelische Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe. Es ist Träger der Peter-Koch-Schule, einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Das Pilgerhaus bietet Menschen mit geistiger, körperlicher und seelischer Behinderung unterschiedliche stationäre und ambulant betreute Wohnangebote. Internet: www.pilgerhaus.de hje

Entspannung im Keller

Das dreigeschossige Gebäude mit Flachdach wird in jedem Stockwerk acht Zimmer und einem gemeinsamen Wohn- und Essbereich haben. Im Untergeschoss gibt es darüber hinaus Therapieräume und einen sogenannten „Snoozelen“-Raum zur Entspannung. Ein solcher befindet sich seit Jahren auch in der Martinsschule in Ladenburg. Die Bewohner des Pilgerhauses werden allerdings nur zu einem Teil dort den Unterricht besuchen. „Rund ein Viertel unserer Kinder gehen in Inklusivklassen“, erläutert Vorstand Gerberich-Demmer. Zwei solcher Lerngruppen existieren auch heute schon an der Karl-Drais-Schule in Heddesheim, wie Kessler ergänzt.