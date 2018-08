Pina Colada und Co. locken an

Bunter Cocktailnachmittag in der Scheunengalerie. © Gemeinde

Pina Colada, Mai Tai, Sex on the Beach, Swimmingpool oder Sportsman standen dieser Tage auf der Getränke-Karte im Café-Seniorentreff Scheunengalerie in Heddesheim. Leiterin Petra Fuchs und ihre Helfer hatten zu einem Cocktailnachmittag eingeladen.

Von der Resonanz waren sie regelrecht begeistert: Rund 70 Senioren waren gekommen, um sich beim gemütlichen Beisammensein die fruchtigen alkoholischen oder alkoholfreien Spezialitäten schmecken zu lassen. So gut wie alle Plätze des Cafés waren somit belegt. Weil es draußen mal nicht zu heiß war, ließ es sich auch auf der Terrasse der Scheunengalerie gut aushalten.

Zu den Cocktails servierten Petra Fuchs und ihr Team kleine Knabbereien wie Minibrezel, Flips, Erdnüsse und ähnliches. Wer wollte, konnte sich auch einen Kaffee oder Cappuccino und dazu das eine oder andere Stück Kuchen schmecken lassen. Auch davon wurde rege Gebrauch gemacht, wie Andreas Böhm, Sozialarbeiter der Gemeinde Heddesheim, berichtete. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018