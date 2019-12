Planung für neue Schultoiletten

Nach dem Neubau des Schulhauses für die Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim geht es jetzt an die Sanierung und Modernisierung des so genannten Riegelbaus aus dem Jahr 1958. 2020 soll es zunächst bei den Sanitärbereichen, also insbesondere den Schülertoiletten, losgehen. Größtenteils stammen diese noch aus der Bauzeit des Schulhauses. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung das Büro MBP Ingenieure (Mühlhausen) mit den Planungsleistungen beauftragt. Nach überschlägiger Schätzung der Kosten beträgt das Honorar rund 41 000 Euro. Die schrittweise Sanierung der WC-Anlagen solle, vom Hof aus gesehen, auf der rechten Seite beginnen, informierte Bürgermeister Michael Kessler die Räte. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019