Polizei fahndet nach Betrügern

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat sich mit der Fahndung nach falschen Polizisten an die Öffentlichkeit gewandt. Das teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Demnach erbeuteten bereits am Mittwoch, 15. April falsche Polizeibeamte in Heddesheim mehrere tausend Euro. Bisher gab es bei den Ermittlungen keinen Erfolg.

Die Polizei beschreibt den Vorfall so: Ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, behauptete gegen 14 Uhr am Telefon gegenüber dem Geschädigten, dass derzeit Ermittlungen gegen Betrüger geführt würden. Um diesen auf die Schliche zu kommen, solle er einen hohen Betrag bei der Bank abheben. Im Glauben, den angeblichen Ermittlern helfen zu können, hob der Mann daraufhin einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei der Bank ab. Bei einem zweiten Anruf des angeblichen Polizeibeamten wurde dem Opfer gesagt, dass er das Geld bei einem geparkten Auto ablegen solle, um es so der Polizei zu übergeben. Kurze Zeit später nahm ein unbekannter Mann den deponierten Umschlag mit dem Bargeld an sich. Dabei wurde er zufällig gefilmt.

Dunkle Jacke, helle Hose

Der Gesuchte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: schlank, nackenlange, schwarze Haare, schwarze oder dunkelblaue Jacke mit Bund, beigefarbene Hose, dunkelblaue Sportschuhe mit weißer Sohle der Marke Nike. Wer Hinweise hat, soll sich unter 0621/174 44 44 an die Kriminalpolizei oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. Die Polizei weist unter anderem noch einmal darauf hin, dass echte Polizisten nie um Geld bitten. Zudem soll das Geld niemals an unbekannte Personen übergeben werden. pol/tge

