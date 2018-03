Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in Heddesheim an der Kreuzung Bahnhofstraße/Kirchbaumstraße ereignet hat. Wie das Präsidium in Mannheim mitteilte, wollte eine 36-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 10.45 Uhr von der Bahnhofstraße nach links in die Kirchbaumstraße abbiegen. Ein unbekannter Autofahrer nahm ihr die Vorfahrt, so dass die Radlerin ausweichen musste. Dabei stieß sie gegen die Bordsteinkante und stürzte. Der Autofahrer fuhr ungeachtet dessen weiter. Die verletzte Frau nahm im Anschluss selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/930 50 oder mit dem Polizeiposten Heddesheim, 06203/41443, in Verbindung zu setzen. red