Polizeiposten zieht um

Anzeige

Aufgrund des Umzugs in die neuen Räumlichkeiten in der Unterdorfstraße 14 (1. Obergeschoss oberhalb der VR Bank) bleibt der Polizeiposten Heddesheim am Mittwoch, 1. August, geschlossen. In dringenden Fällen steht das Revier Ladenburg, Telefon 06203/9 30 50, zur Verfügung. Ab Donnerstag, 2. August, ist der Polizeiposten wieder in den neuen Räumlichkeiten geöffnet. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr. Die Erreichbarkeiten bleiben ebenfalls unverändert: Telefon: 06203/4 14 43, Fax: 49 44 80, E-Mail: heddesheim.pw@polizei.bwl.de. red/pol