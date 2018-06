Preis für größte Läufergruppe

Anzeige

Kinder und Schüler aufgepasst: Wenn am 31. Dezember um 12.33 Uhr im Rahmen des Heddesheimer Silvesterlaufs der Startschuss zum Bambini- und Schülerlauf fällt, lohnt es sich, als Gruppe am Start zu sein und die letzten Meter des Jahres über den roten Teppich zu laufen. Auf die größte Gruppe junger Läufer wartet in diesem Jahr ein Sonderpreis. Also auf geht's: Sprecht Eure Lehrer oder Trainer an und stellt Euer eigenes Team zusammen! Die Strecken von 800 Meter (Bambini) oder 1,6 Kilometern (Schülerlauf) sind auch für weniger Geübte gut zu schaffen. zg