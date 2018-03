Private Sanierungsmaßahmen werden gefördert

Anzeige

„Begründete Abweichungen“ von den Regelungen in den Förderrichtlinien seien überdies im Einzelfall möglich, betonte Bürgermeister Michael Kessler. Dies sei auch in der Vergangenheit so gewesen, etwa wenn die städtebauliche Bedeutung einer Maßnahme besonders groß sei. Mit der Zeit könnten die Regelungen auch angepasst werden, ergänzte Hildebrand.

Geplant ist, dass die Gemeinde für die Grundstückseigentümer in dem Gebiet Sanierungsssprechstunden anbietet – vor Ort oder im Rathaus. Hier könnten sich Privatleute näher beraten lassen. agö

