Privatsammlung füllt noch viele Kisten

Mit der Ausstellung „Christliches Leben – Weihnachten“ hat die Interessengemeinschaft Heimatgeschichte Heddesheim im Alten Rathaus ihre Reihe „Sammlungen der Ella Reinhard“ eröffnet. Unzählige Exponate aus dem Nachlass der im Jahr 2008 verstorbenen Heddesheimerin Ella Reinhard füllen die Ausstellungsräume. Die etwa 50 Besucher, die im Laufe des Eröffnungstags kamen, zeigten sich von der Vielfalt begeistert. Jeder fand sein „persönliches“ Lieblingsstück.

Gebetsbücher, christliche Literatur, Figuren, Heiligenbilder und Weihwasserkessel sowie selbst gefertigter Weihnachtsschmuck (aus Geschenkbändern) füllen die Vitrinen. Kreuze in verschiedenen Größen und Ausführungen, aber auch Rosenkränze und Medaillons gehören ebenfalls zur Sammlung. Möbel aus Reinhards Nachlass, von der Heddesheimerin einst selbst bemalt, sorgen für das passende Ambiente der Ausstellung. Ausgiebig stöberten die Besucher in Ordnern, in denen Ella Reinhard teils selbst gemalte Bilder sammelte, oder in den Beschreibungen von Kirchen aus aller Welt, die sie von ihren Reisen mitgebracht hatte.

Zahlreiche Besucher bei Eröffnung

Bei der Eröffnung der Ausstellung, zu der Edith Sollich von der IG Heimatgeschichte zunächst etwa 30 Gäste begrüßte, waren die Familie Reinhard sowie Ellas Tochter Christa Huber anwesend. Die IG sowie Huber waren überwältigt von der Besucherzahl. Sollich freute sich, dass Christa Huber so viele Gegenstände aus dem „Privatmuseum“ ihrer Mutter gesichtet, sortiert, gelistet und gut verpackt ins alte Rathaus geschleppt hatte. Bei den größeren Gegenständen, den Möbeln und einem schwerer Ofen packte Enkel Daniel Reinhard samt Kollegen an.

Schon bei der Durchsicht der Exponate stellten Huber und Sollich fest, dass das Material für mehrere Ausstellungen reichen wird. Dem aktuellen Schwerpunkt „Weihnachten“ soll nun voraussichtlich ab Februar zunächst das Thema „Ostern“ folgen. „Danach“, so Huber „sehen wir mal, wie’s weiter geht“.

„Bei Dir ist des gut uffg’hobe“

Tatsächlich ging ihre Mutter – neben der Sammelleidenschaft – vielen Hobbies nach. Stricken, basteln, sticken, malen, zählt Huber auf – und ist damit noch nicht am Ende. Auch zur Fasnacht stieg Ella Reinhard in die Bütt und war die erste Heddesheimerin, die vom Karnevalsverein das goldene „Duaksblatt“ (Tabaksblatt) verliehen bekam. Ihr Mann Albert, 2007 gestorben, war unter anderem als Gemeinderat und im Gesangverein viel unterwegs und unterstütze seine Ella in jeder Hinsicht.

Auch Bekannte brachten gern Erhaltenswertes zur gelernten Schneiderin: „Gell Ella, bei Dir ist des gut uffg’hobe“, lautete dann häufig der Kommentar. „Nein“, antwortet Tochter Christa Huber mit einem Lachen auf die naive Frage, ob es etwas gebe, das ihre Mutter Ella Reinhard nicht gesammelt oder gemacht habe.

