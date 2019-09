Probelauf in der neuen Mensa der Hans-Thoma-Grundschule

Hans-Jürgen Emmerich

Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres herrscht hektische Betriebsamkeit im Neubau an der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim. Spätestens am kommenden Dienstag muss alles fertig sein. Den nam Mittwoch beginnt die Schule wieder. Künftig sind hier, mitten im Ort, alle Grundschüler zentral untergebracht.

Mit Beginn des Schuljahres wird Heddesheim zudem

...