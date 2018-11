Qualität der Tiere beeindruckt Jury

Rund 300 große Hühner, Zwerghühner und Tauben in 14 verschiedenen Rassen in etlichen Farbenschlägen diese Vielfalt präsentierte in der Ausstellungshalle des Vereins Kleintierzuchtvereins (KLZV) Heddesheim die Kreis-Geflügelschau des Kreisverbandes Weinheim. Der Verband hatte dem KLZV, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, mit der Organisation und Durchführung der 89. Kreisschau und der 65. Kreisjugendschau beauftragt.

Die gepflegte, große und vereinseigene Halle sowie die sehr gute Organisation seitens der Heddesheimer werden von den Kleintierzuchtvereinen sehr geschätzt. Vierzehn davon nahmen an der Kreisschau teil, bei der vierzehn Aussteller ihre Rassentauben, acht Aussteller ihre großen Hühner und sechzehn Aussteller ihre Zwerghühner zeigten.

70 Jugendliche dabei

Die höchste Auszeichnung für Zuchterfolge, die goldene Bundesmedaille, erhielt Hans Jäck für seine Minorka-Hühner (schwarz). Besonders erfreut zeigte sich Ausstellungsleiter Karl-Heinz Vierling, dass auch jugendliche Züchter 70 Tiere präsentierten. Jugendkreismeister wurden Saskia Schneider mit Zwerg-Australorps (Zwerghühner) und Christian Lee Hicks mit deutsche Modeneser Gazzi schwarz (Tauben).

Christian Lee Hicks (9 Jahre) ist durch seinen Opa zum Züchter geworden, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Jungzüchter nennt 30 Tauben sein eigen und züchtet seit drei Jahren.

Karl-Heinz Vierling (Zwerghühner), Hans Jäck (Hühner) und Walter Märkl (Tauben) sicherten sich den Titel „Kreismeister“ bei den Züchtern. Vereins-Kreismeister wurde der KLZV Leutershausen. Zehnmal vergaben die fünf Preisrichter das Prädikat „Vorzüglich“ an die Tiere, belohnten damit den Züchterfleiß und zeigten sich von der sehr guten Qualität der Tiere beeindruckt.

Fehler werden vermerkt

Die Besucher konnten die Bewertung anhand von Bewertungskarten an den Käfigen verfolgen und worauf die Preisrichter besonders ihr Augenmerk legten. So war unter anderem bei den Hühnern zu lesen: Gefällt in Körperbreite oder dem Zuchtstand entsprechend vorzüglich.

Vermerkt auf den Bewertungskarten wurden ebenfalls Wünsche und gegebenenfalls Fehler wie unrunde Pupillen bei einem Kölner Tümmler (Tauben). Zu sehen bei der Kreis-Geflügelschau waren auch federfüßige Zwerghühner und Seidenhühner mit Bart schwarz-weiß gefleckt, die nicht auf jeder Ausstellung zu finden sind.

Die Ehrungen der erfolgreichen Züchter nahm der 1. Kreisvorsitzende Jürgen Heil vor, der die entsprechenden Urkunden, Gedächtnispreise, Medaillen, Pokale und Bänder überreichte. Stieß die zweitägige Geflügelausstellung am ersten Tag auf wenig Publikumsresonanz, so zeigte sich Ausstellungsleiter Karl-Heinz Vierling am Ende des zweiten Tages zufrieden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018