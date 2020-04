Rabatte für Kunden, Hilfe für Betriebe

Unter dem Motto „Helden für Heddesheim“ möchte die ortsansässige Unternehmensberatung Bischof & Partner den Gewerbetreibenden in der Gemeinde helfen. Ihre ebenso einfache wie clevere Idee: ein Gutscheinheft, in dem sich die örtlichen Unternehmen mit einem Sonderangebot präsentieren und dafür die Hälfte des Verkaufserlöses der Hefte als Soforthilfe ausgezahlt bekommen.

„Viele Betriebe sind durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten“, erklärt Initiatorin Nina Bischof. „Wir haben uns überlegt, wie man ihnen möglichst schnell helfen kann.“ Seit gut einer Woche arbeitet sie mit Hochdruck an dem Projekt, das sie und ihr Mann Alex mit ihrer Heddesheimer Unternehmensberatung realisieren wollen, und das sie „Helden für Heddesheim“ getauft haben. „In dem Gutscheinheft können sich die Betriebe kostenlos auf einer Seite präsentieren und ein Angebot platzieren“, erklärt Nina Bischof und nennt als Beispiele Rabatt-Gutscheine oder „Kaufe zwei, zahle eins“-Coupons. „Mitmachen kann jeder, ob Friseur, Gastwirt oder Bäcker“, fügt sie hinzu.

30 Euro Verkaufspreis

Verkauft werden soll das Heft zum Preis von 30 Euro. „Der Gegenwert der Gutscheine ist aber deutlich höher“, verspricht die Unternehmensberaterin. Jeweils 15 Euro pro verkauftem Heft sollen zu gleichen Teilen den teilnehmenden Unternehmen zugutekommen und monatlich ausgeschüttet werden. „So profitieren alle, die von Schließung oder Umsatzeinbrüchen betroffen sind, von einer direkten finanziellen Unterstützung.“ Würden 2000 Hefte verkauft und 50 Unternehmen teilnehmen, erhielte jedes von ihnen 600 Euro, rechnet sie vor.

Mitmachen könnten freilich auch Betriebe, die zwar für sich werben, aber auf die Ausschüttung verzichten wollen. „Davon gibt es auch schon einige“, weiß Nina Bischof aus den ersten Rückmeldungen. Einen Tag, nachdem sie in der vergangenen Woche eine E-Mail an die örtlichen Unternehmen verschickt hatte, lagen ihr schon gut 30 Zusagen von Gewerbetreibenden vor, freut sich die Initiatorin. Um Gestaltung, Vertrieb und Bewerbung des Heftchens kümmert sich ihr Unternehmen selbst. Die Kosten dafür soll jene Hälfte des Erlöses decken, die nicht ausgezahlt wird. Der Verkauf soll zunächst über eine eigens dafür eingerichtete Internetseite erfolgen.

Kessler: „Begrüßen jede Aktion“

„Wir begrüßen jede Aktion, die dabei hilft, die Heddesheimer Betriebe in dieser schwierigen Situation zu unterstützen“, freut sich Bürgermeister Michael Kessler auf „MM“-Nachfrage über die Initiative aus der Unternehmerschaft.

Betriebe, die am Projekt „Helden für Heddesheim“ teilnehmen wollen oder sich dafür interessieren, können sich per Mail an Nina Bischof (nb@bischof-beratung.de) wenden.

