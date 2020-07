Räte können viel Geld bewegen

Corona-Krise hin oder her: Wenn die Wirtschaft schwächelt, liegt es nicht an der Gemeinde Heddesheim. Zu diesem Schluss könnte jedenfalls kommen, wer die Einladung zur nächsten Sitzung des Gemeinderats liest. In seiner letzten Zusammenkunft vor der Sommerpause entscheidet das Gremium einmal mehr über eine ganze Reihe von Auftragsvergaben. Unterm Strich könnten die Räte dabei am Donnerstag, 23. Juli, ab 17 Uhr weit mehr als 1,2 Millionen Euro unter die Leute bringen. Die Sitzung findet wegen der Corona-Auflagen wieder im großen Saal des Bürgerhauses statt.

Nicht nur viel Erde, sondern eben auch viel Geld wird im zweiten Bauabschnitt von Mitten im Feld bewegt. Hier stehen als letzter großer Auftrag die Garten- und Landschaftsbauarbeiten an. Die Vergabe nimmt zwar der Erschließungsträger GkB vor, die Gemeinde muss aber zustimmen. Es liegt ein Angebot über rund 393 000 Euro vor.

Hebewerk wird saniert

Nach der Sanierung des Hebewerks Seeweg ist ab September jenes in der Uhlandstraße an der Reihe. Seit 2018 gibt es dort laut Verwaltung Probleme mit Geruchsbelästigung, weil die Pumpen altersbedingt in einem schlechten Zustand sind. Die Gemeinde rechnet mit Gesamtkosten von rund 615 000 Euro, in der Sitzung könnten Gewerke für 420 000 Euro vergeben werden.

Auch für den zweiten Sanierungsabschnitt im Hallenbad sollen weitere Aufträge erteilt werden, unter anderem für Estrich-/Fliesenarbeiten und den Aufbau von Trennwänden und Spinden für die neuen Umkleiden. Bis zur Sitzung will die Verwaltung alle Vergabeempfehlungen ausgearbeitet haben. Eine Millionen Euro sind allein in diesem Jahr für die Erneuerungen eingeplant.

Nicht so teuer, aber schlimmstenfalls lebenswichtig: Die Feuerwehr braucht einen neuen Mannschaftstransportwagen. Für Fahrgestell und Ausbau/Beladung liegt ein Angebot über gut 60 000 Euro auf dem Tisch. Etwas weniger, nämlich rund 53 000 Euro verlangt ein Schriesheimer Händler für die Lieferung von 450 gepolsterten Stühlen, auf denen sich künftig Besucher von Veranstaltungen im großen Saal des Bürgerhauses niederlassen könnten. Im Sitzungssaal im dritten OG gibt es neue Sitzmöbel zwar seit einigen Jahren – dafür ist die Technik veraltet. Die Umrüstung kostet samt 98-Zoll-Display, das bereits eine Testphase durchlaufen hat, etwa 33 000 Euro.

Zu Beginn der Sitzung haben die Bürger wie üblich Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020