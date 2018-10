Rat beschließt Klage gegen Lidl-Vorhaben

Die Gemeinde Heddesheim will gegen die geplante Erweiterung des Lidl-Marktes im Gewerbegebiet vor Gericht ziehen. Mit zwei Gegenstimmen der FDP-Fraktion hat der Gemeinderat die Verwaltung am Donnerstagabend ermächtigt, beim zuständigen Verwaltungsgericht Karlsruhe zu klagen. Die Klage richtet sich gegen den Bauvorbescheid, den das Landratsamt dem Discounter Ende 2017 erteilt hat. Zunächst hatte es die Gemeinde mit einem Widerspruch beim Regierungspräsidium versucht. Dieses allerdings bestätigte die positive Entscheidung der Baurechtsbehörde.

Kessler sieht Erfolgschancen

„Wir sollten unsere Rechtsposition weiterhin aufrechterhalten“, argumentierte Bürgermeister Micheal Kessler und gab sich hinsichtlich der Erfolgsaussichten zuversichtlich: „Wir sehen gute Gründe, um unsere Auffassung vor dem Verwaltungsgericht zu vertreten.“ Zur Wahrung der Frist habe man die nötigen Rechtsmittel schon eingelegt.

Bekanntlich beabsichtigt Lidl eine Erweiterung der Verkaufsfläche im Heddesheimer Gewerbegebiet um circa 300 Quadratmeter auf rund 1120 Quadratmeter. Erstmals hatte das Unternehmen deshalb vor rund fünf Jahren eine entsprechende Bauvoranfrage eingereicht. Seither wehrt sich die Gemeinde gegen das Vorhaben. Kern ihrer Argumentation: Angebote auf der grünen Wiese dürften die Nahversorgung im Ortszentrum nicht gefährden. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat bereits 2005 die Bebauungspläne im Gewerbegebiet entsprechend geändert. Seither sind dort großflächige Betriebe mit sogenannten zentrenrelevanten Sortimenten – darunter Lebensmittel – explizit nicht zulässig, und bestehende Anbieter wie Lidl dürfen sich nicht vergrößern. Von Bedeutung war die Regelung seinerzeit insbesondere im Zusammenhang mit dem Ziel, den Edeka-Markt in der Oberdorfstraße dauerhaft – also mit einem Neubau – zu sichern. Das ist bekanntlich inzwischen gelungen.

„Das ging nur, weil wir unsere Philosophie verfolgt haben“, sagte Kessler im Gemeinderat. Auch derzeit gebe es ähnliche „Prozesse, bei denen es darum geht, den Einzelhandel näher an den Ort zu bringen“. Wie mehrfach berichtet, soll auch im Neubaugebiet Mitten im Feld II ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden. „Wir halten uns an die Landes- und Raumplanung“, verwies CDU-Fraktionschef Josef Doll auf das im Regionalplan festgehaltene Ziel, die Nahversorgung in den Gemeinden zu sichern: „Dinge des täglichen Bedarfs gehören ins Zentrum“. An dieser Strategie will auch seine Fraktionskollegin und BdS-Chefin Nicole Kemmet festhalten: „Wir kommunizieren doch seit Jahren unser Interesse, den Einzelhandel im Ort zu stärken.“

FDP: „An Zeit und Realität vorbei“

Dass er die Ansicht von Rathaus und Ratsmehrheit nicht teilt, untermauerte FDP-Fraktionschef Frank Hasselbring: „Wir sind weiterhin der Meinung, dass es nicht zeitgemäß ist, Lidl an einer Erweiterung zu hindern.“ Eine Konzentration des Lebensmittelhandels allein auf das Zentrum halte er nicht für sinnvoll, zumal für einen Discounter in der Ortsmitte gar kein Platz sei. „Das ist doch völlig an der Zeit und an der Realität vorbei“, urteilte er und stimmte mit seiner Fraktionskollegin Ingrid Kemmet gegen die Klage.

