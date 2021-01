Rat billigt Änderung für Neubaugebiet

Der Heddesheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Haken an die Änderung des Bebauungsplans Mitten im Feld II gemacht. Diese war bekanntlich wegen des neuen Investors nötig geworden, der in einem Teil des nördlich gelegenen Sondergebiets auch einen Getränkemarkt unterbringen will. Diese Form eines „Nahversorgungszentrums“ mit verschiedenen Nutzungen hatte der ursprüngliche Plan nicht vorgesehen. Der Satzungsbeschluss fiel im Gemeinderat ohne Gegenstimmen. Gleiches gilt für die Änderung des Bebauungsplans „Verlängerte Kirchbaumstraße“. Diese ermöglicht an der Ecke zur Mannheimer Straße künftig eine Wohnbebauung. Derzeit ist dort ein Kfz-Betrieb. Wie Bürgermeister Kessler erläuterte, habe sich die Gemeinde in diesem Zuge einen zwei Meter breiten Grundstücksstreifen gesichert, um den Gehweg Richtung Ortsausgang fortführen zu können – auch im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung der Bebauung am Ortsrand. Außerdem im Rat notiert:

Flachdach wird erneuert

Die Weinheimer Firma Schulschenk Metall Dach & Wand erneuert für rund 80 000 Euro das Flachdach der Schulsporthalle an der Karl-Drais-Schule. Dieses ist an mehreren Stellen über den Umkleiden undicht, laut Experten nicht mehr reparabel und soll daher in diesem Bereich komplett saniert werden. Mit dem Hauptdach über der Halle ist dies bereits vor einigen Jahren geschehen. Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe in jüngster Sitzung einstimmig zu.

202 Kinder in Betreuung

„Von Notbetreuung zu sprechen, verbietet sich fast“, sagte Bürgermeister Michael Kessler angesichtes der Zahlen, die sein Hauptamtsleiter Julien Christof im Gemeinderat nannte. Demnach werden trotz „geschlossener“ Kitas und Schulen dort derzeit mehr als 200 Kinder betreut: am Kindergarten in der Werderstraße 38, in der benachbarten Kita Arche 14, im kommunalen Kindergarten 62, bei den „Schäfchen“ in der Beindstraße 13, am katholischen Kindergarten 26 und in der Postillion-Krippe elf. In der Karl-Drais-Schule besuchen zehn Kinder die Betreuung, an der Hans-Thoma-Schule sind es 28. Laut Kessler bedeute dies in den Kitas zum Teil „fast Normalbetrieb“. Zur Begründung sagte er, dass die Notbetreuung – im Gegensatz zum ersten Lockdown – diesmal nicht auf Kinder von Eltern in „systemrelevanten Berufen“ beschränkt sei.

Impfen: „Hilfe nicht sinnvoll“

Die Gemeinde Heddesheim plant derzeit noch keine Hilfsangebote für die Buchung von Corona-Impfterminen durch über 80-Jährige. Das sagte Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat. Auch wenn andere Kommunen dies vorhätten, halte er Hilfen derzeit nicht für sinnvoll, da es ohnehin keine ausreichende Zahl an Impfterminen gebe. Man denke aber für einen späteren Zeitpunkt darüber nach. Dabei seien jedoch einige technische und rechtliche Dinge zu berücksichtigen. „Ein Überbietungswettbewerb in Hilfsangeboten“ helfe aber niemandem.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021