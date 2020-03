Rathaus jetzt geschlossen

Der Appell der Gemeindeverwaltung Heddesheim verhallte offenbar ungehört – oder ungelesen: Trotz der Bitte, von persönlichen Besuchen im Rathaus abzusehen und zunächst telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen, war am Dienstag bei der Verwaltung reger Publikumsverkehr. „Eine nennenswerte Zahl an Bürgerinnen und Bürgern“ habe den Appell nicht berücksichtigt, teilte die Gemeinde am späten Nachmittag mit. Das Rathaus müsse daher ab Mittwoch, 18. März, grundsätzlich geschlossen bleiben.

Die Gemeinde Heddesheim sei trotz der Coronakrise bemüht, „in allen wichtigen Angelegenheiten für den Bürger erreichbar zu sein“, heißt es gleichwohl. Die Mitarbeiter sind zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch (06203/1010) oder per Mail (buergerservice@heddesheim.de) erreichbar. Je nach Dringlichkeit des Anliegens könne so auch ein Termin vereinbart werden. Unterlagen könnten auch per Post geschickt oder in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen werden. agö

Info: Infos und Online-Dienste: www.heddesheim.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020