Rathaus will am Nein festhalten

Faktisch erledigt sich das Thema durch den Lidl-Umzug ins Heddesheimer Neubaugebiet zwar ohnehin, formal ist der Streit um die Erweiterung des Discounters an seinem aktuellen Standort im Gewerbegebiet aber noch nicht beigelegt. In der kommenden Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 25. Februar, wird der Sachverhalt erneut beraten. Das Gremium tagt ab 16.15 Uhr im Großen Saal des

...