Rathauskreuzung drei Wochen gesperrt

Die Umgestaltung des Umfeldes des Bürgerhauses ist eine zentrale Maßnahme zur Belebung des Ortskerns in Heddesheim. So schreibt es die gemeinde in einer Presseinformation. Im Vorfeld wurde die über 100 Jahre alte Wasserleitung und die Gasleitung in der Beindstraße und im Kreuzungsbereich der Rathauskreuzung erneuert. Als Abschluss der gesamten Umgestaltungsmaßnahmen der Ortsmitte muss nun eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.

Die Asphaltarbeiten führt die Ladenbuger Firma Schnell aus, und zwar in der Beindstraße, Oberdorfstraße, Schaafeckstraße und Unterdorfstraße. Deshalb wird in der Zeit vom 24. Juni bis voraussichtlich zum 12. Juli die Rathauskreuzung voll gesperrt sein. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert. Die Lissenstraße wird in diesem Zeitraum für PKW zur Einbahnstraße. Eine Durchfahrt wird nur von der Mannheimer Straße kommend möglich sein. Von der Unterdorfstraße kommend ist die Durchfahrt gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kirchbaumstraße. Der Busverkehr erfolgt in beide Richtungen.

Geänderte Buslinien

Aufgrund der Vollsperrung müssen die Routen der Buslinien 627, 629 und 630 geändert werden. Die Haltestellen Hans-Thoma-Schule, Muckensturmer Straße, Johannes-Kepler-Schule, Rathaus und Blumenstraße können nicht bedient werden. Für die Haltestelle Johannes-Kepler-Schule ist eine Ersatzhaltestelle in der Ringstraße eingerichtet. Die Haltestelle Rathaus wird in die Bahnhofstraße Kreuzung Unterdorfstraße verlegt. Die Haltestelle Blumenstraße (Standort Oberdorfstraße) wird in die Blumenstraße verlegt. Für den Fußgängerverkehr und den Schulweg wird entlang der Straßenabsperrung ein Gehweg eingerichtet. Die Querung der Beindstraße ist weiterhin über die Fußgängerampel möglich. hje/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019