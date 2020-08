Reihe mit Gesprächen geht weiter

Autorin Kristin Wolz war Gast bei der Literaturgruppe. Dieter Kolb

Dass man trotz Corona-Krise Kultur anbieten kann, hat die Literaturgruppe des Heddesheimer Kunstvereins mit ihrer Gesprächsreihe auf dem Dorfplatz bewiesen. „Der Zuspruch bei den Freitagsveranstaltungen war für uns sehr zufriedenstellend“, resümierte Eva Martin-Schneider, die Initiatorin des Projekts. Der Dorfplatz mit der Scheune bildet eine attraktive Kulisse, das stellten auch die Besucher fest.

Unter der Überschrift „Miteinander statt Gegeneinander“ diskutierten die Gesprächsteilnehmer immer freitags über verschiedene Themen: Lernen aus Krisen, Humor als Lebenselixier oder Kinder und deren Verhältnis zur Natur gaben viel Gesprächsstoff her. Auch eine Literaturwerkstatt wurde angeboten, die von Kristin Wolz geleitet wurde.

„Die Vorbereitungen kosteten viel Zeit, doch der Besuch hat den Aufwand gerechtfertigt“, erklärte Initiatorin Martin-Schneider und freute sich über die positive Resonanz seitens der Teilnehmer. Auf die Fragerunde „Was mich reicher macht?“ zum Abschluss der jeweiligen Veranstaltungen habe die Antwort häufig gelautet: „Dass wir wieder ins Gespräch kommen.“ Eva Martin-Schneider zieht daraus den Schluss, dass solche Projekte durchaus bereichernd sind. Die Reihe soll deshalb auch nach der Sommerpause fortgeführt werden.

Die jüngste Aktive der Heddesheimer Literaturgruppe, die 18-jährige Sophie Wagner, hat während der Veranstaltungen neue Erfahrungen gesammelt. 2017 war sie bei den historischen Rundgängen durch Heddesheim zur Literaturgruppe gekommen. „Der Unterschied der Ansichten zwischen den Generationen ist natürlich schon zu spüren, manchmal sehr groß. Das gilt innerhalb unserer Gruppe, aber auch für die Besucher“, stellte die Abiturientin fest: „Dennoch geben die verschiedenen Argumente Anlass, über die Ansichten anderer nachzudenken.“

Lesung bei Donnergrollen

Mit einer Lesung der besonderen Art verabschiedete sich die Gesprächsreihe jetzt in die Sommerpause. Begleitet von Donnergrollen und einem wohltuenden Regenschauer lauschte Autorin Kristin Wolz von der Mannheimer Gruppe „Räuber 77“, wie andere aus ihrem Buch „Geranien für den König“ vorlasen. Auch hier stand das Projektthema ‚Miteinander’ im Mittelpunkt. Lioba Geier, Heide Raiser, Eva Martin-Schneider und Sophie Wagner trugen szenisch Auszüge aus Wolz’ Werk vor. Als Gast ergänzte Reinhard Schader von „Räuber 77“ die Damenrunde. Die Ladenburger Autorin Wolz gab zwischen den Vorträgen ergänzende Erklärungen. Die Musik zu den einzelnen Passagen hatte Christian Kurtzahn eigens für das Buch komponiert. Die Geschichte spielt in einem dreistöckigen Mietshaus – mit all seinen Facetten des Miteinanders. Eine lesenswerte Story, bei der man fast meinen könnte, einige Mieter persönlich zu kennen...

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020