Reinhard-Schau: Zweiter Teil endet

Die Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte Heddesheim zeigt am Sonntag, 14. April, von 14 bis 17 Uhr zum letzten Mal die Themen „Kreatives Schaffen – Christliches Leben“ in ihrer Ausstellungsreihe „Sammlungen der Ella Reinhard“ im Alten Rathaus. Interessierte Besucher können das eine oder andere Ausstellungsstück mit nach Hause nehmen. Das IG-Team lädt die Gäste dazu ein, zum Abschluss auf die gelungene Präsentation anzustoßen. In den kommenden Wochen werden die Räume für den dritten Teil der Reinhard-Ausstellung vorbereitet. Voraussichtlich ab Juli zeigt die IG dann Exponate zu den Themen „Alltag – Haushalt“ aus dem großen Fundus der 2008 verstorbenen Heddesheimerin Ella Reinhard. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019