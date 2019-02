Reise ins Dreiländereck

Die katholische Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim bietet allen Interessenten eine Gruppenreise in das Dreiländereck Deutschland-Niederlande-Belgien vom 11. bis 15. Juni an. Von einem zentral gelegenen Hotel aus sollen Aachen, Maastricht, Valkenburg, Lüttich, der Naturpark Hohes Venn-Eifel sowie die Benediktinerabtei Maria Laach besucht werden. Die Städte und Kulturschätze in und um Aachen werden in Begleitung eines kompetenten Reiseleiters erkundet. Der Reisepreis beträgt 598 Euro pro Person im Doppelzimmer (inklusive Halbpension). Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.kath-hela.de. Diakon Tomas Knapp (Telefon 06201/4 10 13) oder Stephan Blümmel (06203/18 00 14) stehen für Auskünfte zur Verfügung. diko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.02.2019