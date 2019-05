Reitverein lädt zum Tag der offenen Tür

Der Termin hat Tradition: Immer am Vatertag lädt der Pferdezucht-, Reit- und Rennverein Heddesheim zu seinem Tag der offenen Tür ein. Am Donnerstag, 30. Mai, von 11 bis 17 Uhr, wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Kleine Gäste können beim Ponyreiten ihre ersten Erfahrungen auf dem Pferderücken sammeln, außerdem gibt es für Kinder verschiedene Spielstationen. Weil Vatertag ist, kommen auch die Väter nicht zu kurz: Sie können ihre Geschicklichkeit beim Segway-Fahren unter Beweis stellen. Das Küchenteam des Vereins sorgt für eine Auswahl an warmen und kalten Speisen sowie für Waffeln, Kaffee und Kuchen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019