Rekord bei Investitionen

Im kommenden Jahr hat die Gemeinde Heddesheim viel vor – das spiegelt auch der Haushalt wider, den der Gemeinderat am Mittwochabend mit großer Mehrheit verabschiedet hat (wir berichteten gestern bereits kurz). Lediglich die vier anwesenden Räte der Fraktion der Grünen stimmten gegen das Zahlenwerk, das mit einem Gesamtvolumen von rund 46 Millionen Euro einen neuen Rekord für die Gemeinde markiert. Der dürfte Bestand haben. 2020 endet die Ära der kameralistischen Buchführung. Die künftig doppischen Haushalte werden also mit dem aktuellen nicht mehr ganz vergleichbar sein.

Ziellinie weit überschritten

Für Bürgermeister Michael Kessler beim Blick auf die Umstellung spannend: Wie hoch werden die Abschreibungen ausfallen? „Sie drücken dann aus, was an Erhaltungsinvestitionen notwendig ist“, erläuterte er eingangs seiner Haushaltsrede. Pauschal eine Millionen Euro kalkulierte die Gemeinde dafür in der Vergangenheit pro Jahr. Mindestens so viel sollte zur Finanzierung also im laufenden Bereich erwirtschaftet werden. Auch 2019 wird diese Marke locker überschritten – wie seit inzwischen zehn Jahren.

Mit einem Überschuss von rund 3,5 Millionen Euro rechnet Kämmerer Martin Heinz demnach, und auch der Ausblick auf die folgenden Jahre ist ähnlich positiv. „Das sollte aber nicht zu übermütiger Reaktion führen“, plädierte Kessler für weiterhin eher vorsichtige Ansätze auf der Einnahmenseite. Auf der Kostenseite sieht er das laufende Geschäft „gut im Griff“: Die Personalausgaben (insgesamt rund 5,6 Mio. Euro) steigen nur tarifbedingt, die Energiekosten – höchstwahrscheinlich – wegen der notwendigen Neuausschreibung des Strombezugs.

Ausschlaggebend für das im Vergleich zu 2018 noch höhere Gesamtvolumen des Haushalts sind die Investitionen in Höhe von insgesamt rund 15 Millionen Euro. „Das ist eine Entwicklung, die bemerkenswert ist für eine Gemeinde unserer Größenordnung“, erläuterte Kessler. Als Schwerpunkte nannte er unter anderem das Baugebiet Mitten im Feld II sowie die Schulen und Kindergärten (siehe Grafik). Nicht alle Arbeitsschwerpunkte würden allerdings tatsächlich im Haushalt abgebildet. Eine „große Aufgabe“ sei es 2019 etwa, die organisatorischen Abläufe für die Ganztagsschule und die Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten.

Rücklage wird benötigt

Zur Finanzierung der „Rekordinvestitionen“ werde mit rund 3,7 Millionen Euro ein beträchtlicher Teil der Rücklage benötigt, erläuterte der Bürgermeister weiter. „Es war richtig, in den Jahren 2014 bis 2017 zinsgünstige Kredite aufzunehmen“, sagte er deswegen auch. Voraussichtlich ab 2020 könne der Sparstrumpf wieder gefüllt werden.

