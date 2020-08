Restgeld aus Wettbewerb sorgt für etwas Bleibendes

Ziemlich genau vor zwei Jahren war die Jury zum letzten Mal unterwegs. Damals stand schon fest: Der 40. Blumenschmuckwettbewerb von Landfrauen und Gartenfreunden in Heddesheim würde zugleich der letzte sein. Von der langjährigen Tradition bleibt nun immerhin eine Sitzbank am Badesee-Rundweg.

„Zunächst waren wir traurig, den Wettbewerb nach 40 Jahren nicht mehr durchzuführen“, sagte Ingrid Bach, die Vorsitzende der Heddesheimer Landfrauen, bei der offiziellen Übergabe der Bank. Jedoch habe das Interesse der Teilnehmer nachgelassen. Gemeinsam mit dem örtlichen Obst- und Spargelbauverein hatten die Landfrauen den Wettbewerb nach dem Ende des Geranienmarktes am Rathaus und in der Freizeithalle einst initiiert. Von Beginn an war der Bauhof als Vertreter der Gemeindeverwaltung mit im Boot. „Seit gut zehn Jahren sind wir Gartenfreunde mit dabei gewesen“, erinnert sich Hilde Wiesenmayer, die Leitern der Frauengruppe.

Doch nach vielen überaus erfolgreichen Jahren ließ das Interesse der Bürger nach. „Es wurde in den letzten Jahren eine Bettelei, es meldeten sich immer dieselben Blumenfreunde zur Begutachtung ihrer prächtigen Pflanzen“, so die Meinung der Vereinsvertreter.

Nachdem noch ein Überschuss von 2018 in der Kasse war, fassten die Landfrauen und die Gartenfreunde den Entschluss, eine Bank zu stiften. „Es sollte letztlich etwas Bleibendes für unsere Bürger angeschafft werden“, sagte Bach. Nun können die Spaziergänger die Bank aus recycelten Joghurtbechern zu einer Verschnaufpause am Biotop nutzen.

Bei der Übergabe dankte Bauhof-Chef Wolfgang Unverricht für das Engagement der beteiligten Vereine. Bei einem Gläschen Sekt sagte er: „Die Bänke sind pflegeleicht und robust.“ Michael Wühler, Vorsitzender der Gartenfreunde, dankte auch im Namen der Landfrauen für die gute Unterstützung durch die Bauhofmitarbeiter: „Ihr habt uns immer toll zur Seite gestanden.“

Jetzt kann man die Landfrauen dienstagmorgens auf der Bank sitzen sehen, wenn sie bei ihrer wöchentlichen Wanderung von vergangenen Zeiten erzählen. diko

