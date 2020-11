Mit Bedenken zur Verkehrssituation im Baugebiet Mitten im Feld hat sich ein Einwohner in der Fragestunde des Gemeinderats zu Wort gemeldet. Seine Befürchtung: Die Kunden des im zweiten Bauabschnitt geplanten Nahversorgungszentrums würden nicht zum größten Teil über die Ringstraße dorthin fahren, wie es in der Verkehrsuntersuchung angenommen werde. Aus der Ortsmitte etwa werde sich der Verkehr vielmehr über die Straße Mitten im Feld und die Johannes-Brahms-Straße seinen Weg suchen – an sensiblen Stellen wie dem Spielplatz oder den Seniorenwohnungen vorbei. Dies bedeute ein erhöhtes Risiko für Fußgänger, insbesondere Kinder und ältere Menschen.

Bürgermeister Michael Kessler erklärte, sich zunächst nur auf das Gutachten berufen zu können, alles andere seien Vermutungen. Wenn das Gebiet belegt und das Nahversorgungszentrum in Betrieb sei, werde man sich die Situation ansehen und gegebenenfalls nachsteuern. „Die Straße Mitten im Feld ist aber eine, die in gewissen Maße Verkehr aufnehmen wird“, sagte er: „Das ist keine verkehrsberuhigte Straße.“ Eine Verkehrslenkung sei aber schon dadurch gegeben, dass der Weg über die Muckensturmer- und Ringstraße für den motorisierten Verkehr der schnellere sei als durch die Tempo-30-Zone im Wohngebiet. Besonders gesicherte Fußgängerüberwege seien dort zunächst keine geplant, sagte Kessler auf eine weitere Nachfrage. Aber auch da werde man beobachten, wie sich die Situation entwickle. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020