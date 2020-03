„Risikogruppe“ macht sich gegenseitig Mut

Rätsel: Wo wurde diese Platte serviert? Antwort: Planwagenfahrt. Dieter Kolb

Als über 70-Jährige gehören sie allesamt zu einer Personengruppe, die bei einer Corona-Infektion als besonders gefährdet gilt – trotzdem lässt sich der Heddesheimer Jahrgang 1946/47 nicht unterkriegen. Wie die Gemeinschaft aufrecht erhalten wird, wenn persönliche Zusammenkünfte nicht möglich sind, schildert unser Mitarbeiter Dieter Kolb, der dem Jahrgang angehört:

„Seit über 10 Jahren treffen sich die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1946/47 mit ihren Ehepartnern, um gemeinsam zu wandern oder Radtouren zu unternehmen. Wir machen Mehrtagesfahrten, gehen ins Theater, besuchen Museen und sind für neue Erfahrungen offen. Seit das Coronavirus unser Leben bestimmt, geht das natürlich nicht mehr. Also habe ich eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, um den sozialen Kontakt mit den Ex-Schulkollegen aufrechtzuerhalten.

Fast jeder hat ein Handy und kann sich die App herunterladen. Zunächst stellte ich die Frage: „Na, was treibt ihr heute den ganzen Tag?“ Sofort kamen Meldungen wie: „Ich mache Frühjahrsputz“ oder „Wir essen gerade selbst gebackenen Kuchen“. Andere berichteten von Arbeiten im Garten, ein Ehepaar von ehrenamtlichem Einsatz im Verein. Das wurde dann auch mit Fotos belegt. Es kam aber auch die Nachricht an die Gruppe: „Im ARD-Mittagsmagazin kocht in 5 Minuten Martin Gehrlein.“ Mit einem Oltimerbus möchten wir Anfang Mai zu seinem Restaurant fahren – diese Tour muss wohl verschoben werden.

Rätselfragen zur Unterhaltung

Es folgte die nächste Idee. Täglich um 10 Uhr und um 16 Uhr wird eine Rätselfrage an die Gruppe gestellt. Das kann ein Bildausschnitt einer der Aktivitäten des Jahrgangs sein, aber auch eine Rechenaufgabe. Ich möchte nicht verschweigen, dass es besser ist, wenn der Rätselsteller auch die Antwort parat hat ... Die Tagessieger werden nach etwa einer Stunde informiert, es bleibt also Zeit genug. Die Wochensieger dürfen sich auf einen leinen Preis freuen. Um die jeweilige Lösung zu finden, werden auch Kinder und Enkelkinder, auch von außerhalb Heddesheims, als „Telefonjoker“ eingespannt.

Fehlen dürfen natürlich auch nicht kleine Witze und lustige Videos. Ein Foto einer Teilnehmerin ließ die Gruppe allerdings erschrecken: Nach einem Eingriff beim Augenarzt war sie fast nicht mehr zu erkennen. Die besten Wünsche, die sie dann per WhatsApp erreichten, taten ihr aber gut, erzählte sie.

Deshalb: Um uns abzulenken, zu unterhalten, auch um uns gegenseitig zu helfen und Mut zu machen, halten wir den Kontakt aufrecht. Die neue Art der Kommunikation hat sich bewährt, und so trägt die Technik zur Verbundenheit und Stärkung der Gruppe bei. Gewiss, wir wissen alle, dass wir zu der Risikogruppe gehören, wollen aber den Kopf nicht hängen lassen, denn Humor und gute Unterhaltung haben noch nie geschadet.“ diko

