Rollen bald Leih-Fahrräder an?

Anzeige

Mit einem gemieteten Fahrrad vom OEG-Bahnhof ins Sportzentrum radeln, dort das Hallenbad, den Badesee oder die Eisbahn besuchen und danach wieder per Miet-Rad zurück zur OEG: Das könnte ab Ende September in Heddesheim möglich werden. Am heutigen Mittwoch, 28. März, entscheidet der Gemeinderat, ob er dafür freie Fahrt erteilt.

Den Räten liegt dann der Vorschlag der Verwaltung auf dem Tisch, dass sich Heddesheim am Fahrradvermietsystem „VRN nextbike“ beteiligt. Es wäre, schreibt das Rathaus dazu, „ein Beitrag zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots in Heddesheim und Teil des Klimaschutzkonzepts“.

Weitere Themen auf der Tagesordnung des Gemeinderats Fragezeit für Einwohner Bebauungsplan „Zwischen Poststraße und Unterdorfstraße“: Billigung des Entwurfs Mitten im Feld: Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit dem Erschließungsträger; Vergabe von Planungsleistungen Ergebnis der Jugendvertreter-Wahl Heizungsanlage kommunales Wohngebäude Poststraße 19: Auftragsvergabe Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges für den Bauhof: Auftragsvergabe Erneuerung der Wasserleitung in der Triebstraße: Auftragsvergabe Erneuerung der Wasserleitung in der Viernheimer Straße: Auftragsvergabe Bildung von Haushaltsresten 2017 Zustimmung zur Annahme von Spenden Bekanntgaben und Anfragen

Vier Stationen angedacht

Angedacht sind zunächst vier Verleihstationen mit insgesamt 18 Fahrrädern. Als Stationen schlägt die Gemeinde die Unterdorfstraße gegenüber der VR Bank, den DB Bahnhof, den RNV-Bahnhof (besser bekannt als OEG-Bahnhof) und den Badesee-Parkplatz vor. Überall dort könnten Nutzer dann Räder ausleihen und diese an einem beliebigen anderen Standort wieder abgeben. Dazu muss man sich einmalig bei VRN nextbike registrieren. Die Ausleihe erfolgt dann wahlweise per Smartphone über eine App, telefonisch über eine Hotline oder mit den Kundendaten beziehungsweise der Kundenkarte am Terminal der Stationen. Über alle drei Varianten erhält der Nutzer einen Code, mit dem er das Zahlenschloss seines gewünschten Rads öffnen kann.