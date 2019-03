„Ruhig gibt es bei uns nicht“

Vielen klang es sicher noch lang im Ohr: das fröhliche „Clap Your Hands And Sing Hallelujah“, mit dem der Katholische Kirchenchor Heddesheim beim Neujahrsempfang der Gemeinde die Zuhörer begeisterte. „So gut haben wir das vorher noch nie gesungen“, freut sich Dirigentin Sabine Weil über die tolle Leistung ihrer 35 Sängerinnen und Sänger. Die haben mit ihrem Auftritt freilich noch mehr bewiesen: nämlich wie schwungvoll und modern Kirchenmusik eben auch sein kann.

„Unser Repertoire reicht vom Barock bis in die Gegenwart“, unterstreicht Sabine Weil, die den Kirchenchor seit inzwischen mehr als 30 Jahre leitet. „Wir haben super Schätze im Notenschrank, die pflegen wir, aber da bleiben wir nicht stehen“, ergänzt sie. „Wir wollen zeigen, dass wir auch moderne Stücke singen“, bestätigt Margarete Gründler, Vorsitzende des Kirchenchors. Im Jubiläumsjahr sei etwa für den Pfingstgottesdienst ein Projekt zu neuem geistlichen Liedgut in Arbeit.

Junge Sänger dank Projekten

Gerade über die Projektarbeit gelinge es auch immer wieder, junge Menschen für den Chor zu gewinnen und dessen Stärke über die Jahrzehnte konstant zu halten. Die jüngsten Mitglieder sind Mitte 20, die Älteste ist 86 Jahre. „Und was die Männerstimmen betrifft, werden wir von anderen Kirchenchören beneidet“, berichtet Weil begeistert von ihren zwölf Sängern.

„Die Gemeinschaft ist sehr wichtig“, verraten Weil und Gründler, was den Kirchenchor ihrer Ansicht nach überdies auszeichnet. „Wenn jemand nicht mobil ist, wird er zur Chorprobe abgeholt, und was wir singen, entscheiden wir gemeinsam“, erzählt die Dirigentin – in augenzwinkernder Widerlegung des Liedes „Chorgesang ist Diktatur“.

Wichtig sei, dass es allen Freude mache. Offenheit demonstrieren die Sängerinnen und Sänger auch in der Zusammenarbeit mit dem evangelischen Kirchenchor Heddesheim und dem katholischen von Ladenburg. „Das ist ein sehr gutes Miteinander“, betont Gründler. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist zum Patrozinium im September geplant.

Ein Jubiläum haben die Sängerinnen und Sänger übrigens schon 2018 gefeiert: nämlich das 30. Jahr mit ihrer Dirigentin Weil. Bei einem Kirchenkonzert im November sang der Chor unter anderem Stücke aus der Friedensmesse von Karl Jenkins.

„Für dieses Jahr haben wir schöne liturgische Sachen geplant“, blickt die Chorleiterin auf die kommenden Monate. Angelehnt an den christlichen Jahreskreis, stehe ohnehin fast jeden Monat etwas Besonderes im Kalender, erklärt Gründler. Im Februar etwa war dies der jährliche Auftritt im Theresienkrankenhaus Mannheim. „Für uns ein Highlight, die Kapelle dort ist ein Traum“, schwärmt Weil. Beim Ostersonntagsgottesdienst führt der Kirchenchor die Orgelsolomesse von Mozart mit Orchester und Solisten auf. Und zu den verschiedenen Projekten und vielen Auftritten, auch bei privaten Festen, gesellen sich wiederkehrende Veranstaltungen wie Ausflug, Grillfest und natürlich die Cäcilienfeier im Herbst. „Ruhig gibt es bei uns nicht“, sagt Weil.

Auch beim Festbankett des Sängerbunds ist der Kirchenchor natürlich dabei. An die gemeinsamen Wurzeln im Cäcilienverein erinnert nicht zuletzt der Umstand, „dass es in jeder Stimme Sängerinnen und Sänger gibt, die in beiden Chören singen“, wie Sabine Weil erzählt. „Ich dürfte also nie wagen, am Dienstag eine Probe anzusetzen“, sagt sie und lacht. agö

