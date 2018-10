Sabine Murza lässt Puppen singen

Zusammen mit dem Young Classic Sound Orchestra begeisterte Sabine Murza als Sängerin und Moderatorin bei den Sommernachtskonzerten in den Jahren 2015 und 2017 in Heddesheim. Dass sie nicht nur eine exzellente Sängerin, sondern auch eine Bauchrednerin, ja sogar eine „Bauchsängerin“ ist, zeigt sie in „Murzarellas Music-Puppet-Show – Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“.

Am Freitag, 16. November, ist sie mit ihrem Programm in Heddesheim zu Gast. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) lässt Murza alias Murzarella im Bürgerhaus „Pflug“ (Unterdorfstraße 2) die Puppen singen. Dabei stellt sie als Rockröhre, Popdiva und Chansonette ihr Talent unter Beweis. Denn ihre Puppen treiben sie an den Rand des Wahnsinns: Die schrullige Buchhalterin Adelheid bevorzugt die Oper, Kanalratte und Fußballfan Kalle aus Wanne-Eickel bevorzugt Heavy Metal, und der freche Kakadu Dudu liebt Schlager. Alle Puppen haben völlig unterschiedliche Sprech- und Gesangsstimmen. Aber nicht nur das. Murzarella singt mit mit ihren Puppen auch im Duett, sogar im Terzett. Jazzig, soulig und poppig legt sie eigene, humorvolle Texte auf englische Originaltitel.

Mit Preis ausgezeichnet

Die ausgebildete Musicalsängerin, Sprecherin (bei Arte) und Schauspielerin hatte immer schon einen Faible für Puppen und durch Zufall die Chance, die Kunst des Bauchredens zu lernen. Jetzt tourt sie durch Deutschland und hat den ersten Preis des Kleinkunstpreises „Stockstädter Römerhelm“ gewonnen. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten im Vorverkauf gibt es bei der Gemeindebücherei Heddesheim, Telefon 06203/10 12 39, E-Mail: buecherei@heddesheim.de agö/red

Info: Mehr Informationen zur Show: www.murzarella.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018