Sänger für Projekt gesucht

Der katholische Kirchenchor St. Remigius Heddesheim lädt Sängerinnen und Sänger ganz herzlich ein, beim Konzert am 10. November 2018 mitzuwirken. Für dieses Projekt werden unter anderem Teile aus „The Armend Man“, der Friedensmesse von Karl Jenkins, uraufgeführt im Jahr 2000 in der Royal Albert Hall London, und das „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel einstudiert. Ein Orchester mit professionellen Musikern wird den Chor in bewährter Weise dabei begleiten.

Auskünfte bei Vorsitzender

Die Chorproben sind immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus St. Remigius, Am Hirschplatz 6, in Heddesheim. Geleitet wird der Chor von Sabine Weil, Kirchenmusikerin und studierte Schulmusikerin. Weitere Auskünfte erteilt die Vorsitzende des katholischen Kirchenchors, Margarete Gründler, unter der Telefonnummer 06203/4 44 88. diko