Sängerbund sucht musikalischen Weg

Harmonisch fing der Frauenchor mit dem Lied: „Und wieder blühet die Linde“, an, doch im weiteren Verlauf des Abends prallten die Meinungen der aktiven Sängerinnen und Sänger aufeinander. Sprach der erste Vorsitzende Hans Siegel zu Beginn seines Jahresberichts von seinem Gefühl, nicht alle Sängerinnen und Sänger seien mit dem neuen Dirigenten Franz-Josef Siegel einverstanden, wurde aus dem Kreis der Chöre detaillierte Kritik vorgetragen. Es werden nur noch neue Lieder gesungen, einige Männer mögen nicht mit den Frauen gemeinsam singen, der Singstundenbesuch sei bei den Männern mangelhaft, bei Auftritten außerhalb Heddesheims müsse man immer Angst haben, die Qualität sei nicht ausreichend. „Es stimmt, dass einige Männer nicht im gemischten Chor singen wollen, das sieht man ja an den gemeinsamen Singstunden, da fehlen immer dieselben Sänger“, war zu hören. „Wir trainieren nur, haben aber keine Spiele“, beklagte ein Sänger die wenigen Auftritte und stellte die Frage nach dem Sinn des Vereins: „Sind wir nur noch für Feste in Heddesheim da? Wir wollen uns mit anderen Vereinen messen, dafür üben wir Woche für Woche“.

Es wurde aber auch nüchtern festgestellt: „Wenn nicht genügend Männer zur Verfügung stehen, bleibt ja nur der gemischte Chor. Wir wollen uns ja nicht blamieren“. Eine Sängerin fragte in die Runde: „Sind wir weniger wert als die Männer?“. Bedenken gab es von Seiten der Männer, Lieder in englischer Sprache zu singen, die Frauen haben bereits ein Lied im Repertoire. Das Thema, wie in Zukunft das Beerdigungssingen gestaltet werden kann, wurde auch angesprochen. Es sieht so aus, dass die Diskussionen weitergehen, der musikalische Weg weiter gesucht wird. Ruhig und sachlich verlief der formelle Teil der Sitzung. Bei den Rückblicken stand das erfolgreiche Jubiläum der Gemeinde im Vordergrund. Bei vielen Anlässen war der Sängerbund präsent, allein beim Dorffest kamen 56 Helfer zum Einsatz. Aktuell zählt der Sängerbund 234 Mitglieder, 29 Männer und 39 Frauen singen aktiv. Die finanzielle Lage des Vereins erläuterte Schatzmeisterin Carmen Wilhelm. Florian Frischenschlager und Maria Hechler bestätigten eine hervorragende Kassenführung. Die Mitglieder entlasteten einstimmig die Vorstandschaft. Bei den Neuwahlen wurden Herbert Seitz als zweite Vorsitzender, Carmen Wilhelm als Schatzmeisterin und Ilse Himmler als Kassiererin bestätigt. Hans Siegel wurde als Vizedirigent gewählt.

Gerhard Köber informierte die Mitglieder über den geplanten Mehrtagesausflug, erstmals mit einem Doppeldeckerbus, in den Bayrischen Wald. 80 reiselustige Heddesheimer werden die Fahrt antreten. Neben den Aufritten bei Jubiläen der Mitglieder werden wieder die Feste im Heddesheim musikalisch unterstützt. Für das kommende Jahr laufen bereits Planungen zum 150. Jubiläum des Sängerbunds. „Wir werden unsere Gründung gebührend feiern“, versicherte Hans Siegel. Der Frauenchor beendete unter der Leitung von Traudel Hering die Versammlung mit dem Lied: „Um uns die schönsten Blumen“.