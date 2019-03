Sängervereinigung verärgert über Sängerbund

„Heute nutze ich die Gelegenheit, um Gerüchte im Ort gerade zu rücken“, erklärte Uwe Jurgsties, Vorsitzender der Sängervereinigung Heddesheim, den Mitgliedern bei der Generalversammlung. Grund dafür ist die Verweigerung eines Gesprächs, ob der Sängerbund und die Sängervereinigung in diesem Jahr wieder gemeinsam ihre Jubiläen feiern können.

Jurgsties sprach seinen Kollegen Hans Siegel 2017 auf dieses Thema an – im Beisein von Franz-Josef Siegel, dem Dirigenten des Sängerbundes. „Alle Anwesenden waren sich einig, dass man rechtzeitig in die Planung gehen sollte“, so Jurgsties in einem Brief vom August 2018 an den Sängerbund. Im Frühjahr 2018 erfuhr Jurgsties, dass sich der Sängerbund bereits Termine für eine Jubiläumsveranstaltung in der Nordbadenhalle reservieren ließ. „Ein Gespräch zwischen den beiden Vereine, wie von mir angeregt, fand nicht statt“, bedauerte der Vorsitzende. Er schrieb an Kollege Siegel: „Dass man den katholischen Kirchenchor mit ins Boot nimmt ist verständlich und nachvollziehbar. Die Einbeziehung der Hellesma Grumbe als 3. Jubelverein verwundert uns jedoch sehr“.

Chorgemeinschaft nicht möglich

Die Sängervereinigung ist 2019 bereits 110 Jahre alt. Jurgsties schreibt weiter: „Es zeigt sich wieder einmal mehr, dass die vor einigen Jahren angedachte Bildung einer Chorgemeinschaft der Heddesheimer Männerchöre, welche vom Sängerbund mehrheitlich abgelehnt wurde, auch anderweitig kein Interesse für ein Miteinander besteht“. Die Sängervereinigung nimmt diese Entwicklung zum Anlass, nicht aktiv an der Festveranstaltung am 6. April teilzunehmen. In der Aussprache wurde das Verhalten des Sängerbundes mit Erstaunen und Bedauern zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder unterstützen die Vorgehensweise der Vorstandschaft.

Dieter Menz berichtete vom Rückgang der Mitgliederzahlen. „17 Mitglieder sind in den beiden letzten Jahren verstorben. „Bereits in den ersten Monaten 2019 mussten wir drei Mitglieder beerdigen“. Aktuell werden 127 Mitglieder geführt. Der Kassenbestand nehme ebenfalls ab. „Nur die Einnahmen beim Weihnachtsmarkt und dem Wellfleischessen sind positiv“, so Kassier Peter Schubach, der von den beiden Kassenprüfern Jürgen Harbarth und Günter Hering eine einwandfreie Führung der Vereinsfinanzen bestätigt bekam.

Da bei der Kerwe die Bewirtung in der Nordbadenhalle nicht mehr übernommen werden kann, appellierten Schubach und Jurgsties an die Mitglieder, sich bei den zwei verbleibenden Veranstaltungen wieder aktiver zu beteiligen, um eine Beitragserhöhung zu vermeiden. Beschlossen wurde zudem eine Satzungsergänzung: Sollte der Verein aufgelöst werden, wird das Vermögen je zur Hälfte dem Evangelischen und Katholischen Kirchenchor zufließen. Dies wurde notwendig, da die vom Finanzamt 2011 genehmigte Satzung im letzten Jahr beanstandet wurde. diko

