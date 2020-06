Ab heute, Montag, 8. Juni, sind Saisonkarten für den Badesee in Heddesheim erhältlich. Der Verkauf erfolgt ab 14 Uhr an den Kassen des (derzeit geschlossenen) Hallenbads, der Kunsteisbahn und des Badesees. Eine Zahlung mit EC-Karte ist ausschließlich an der Badeseekasse möglich. Die Kassen sind von Montag bis Mittwoch und am Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Eingeschränkte Nutzung

Wegen der Corona-Pandemie ist die Nutzung des Bades eingeschränkt. Wie viele Besucher sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen, will Bürgermeister Michael Kessler am Dienstag mitteilen. Die Saison beginnt am kommenden Montag, 15. Juni. Tageskarten können in dieser Saison ausschließlich per App erworben werden. Dies ist nur am jeweiligen Tag möglich. hje

