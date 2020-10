Sanierung in zwei Straßen

Ab Montag, 2. November, werden in der Heddesheimer Rubensstraße und der Rembrandtstraße die Asphaltdecken saniert. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Anfang Dezember.

Beide Straßen werden im jeweiligen Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Zunächst wird die Asphaltdecke am 2. und 3. November in beiden Straßen ca. 4 Zentimeter gefräßt. Danach wird zunächst die Rubensstraße für Anlieger wieder frei gegeben. Es folgen dann bis voraussichtlich 13. November in der Rembrandtstraße die Erneuerung der Rinnenplatten, eine teilweise Bordsteinregulierung oder -erneuerung und die Erneuerung der Asphaltdecke. Anschließend werden die gleichen Arbeiten in der Rubensstraße durchgeführt.

Für den Asphalteinbau ist der jeweilige Bauabschnitt nach Angaben der Verwaltung etwa zwei bis drei Tage nicht befahrbar, da der Einbau in einem Zug erfolge und danach für mindestens 24 Stunden aushärten müsse. Für die Einschränkungen bittet die Gemeindeverwaltung um Verständnis. Fragen beantwortet das Heddesheimer Amt für Bauverwaltung und Tiefbau unter der Telefonnummer 06203/101-287.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020