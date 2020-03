Scheunen und Haus machen dem Neubau Platz

Auf dem Anwesen an der Oberdorfstraße/Ecke Gartenstraße in Heddesheim ist von dem alten Wohnhaus und den beiden Scheunen der früheren Urban-Schmiede nicht mehr viel übrig: Die Bagger haben in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet. Das Grundstück wird derzeit für eine neue Bebauung vorbereitet: Auf dem Areal sollen zwei zweigeschossige Häuser mit je zwei Doppelhaushälften entstehen.

Der Bauausschuss des Heddesheimer Gemeinderats hatte das Vorhaben vor ziemlich genau einem Jahr diskutiert und ihm zugestimmt. Der Entwurf orientiert sich an L-Form der alten Gebäude. Autos sollen nicht auf dem vergleichsweise kleinen Grundstück stehen, sondern in einer Tiefgarage mit acht Stellplätzen verschwinden, wie die Gemeindeverwaltung in der Ausschusssitzung erläuterte. Die Ein- und Ausfahrt soll über die Gartenstraße erfolgen. Damit die Stellplätze unterirdisch geschaffen werden können, wird fast das gesamte Grundstück unterkellert. Die Pläne sehen vor, das Areal ähnlich wie bisher von einer etwa zwei Meter hohen Mauer einzufassen.

Gehweg wird etwas breiter

Eine Verbesserung bringt das Vorhaben für Fußgänger mit sich: Die Verwaltung hatte im Vorfeld darauf Wert gelegt, dass künftig eine Gehwegbreite von durchgehend mindestens einem Meter eingehalten wird. Dieser Forderung sei der Antragsteller gefolgt. hje/agö

