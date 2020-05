Schnelles Netz für die Grundschule

Die Gemeinde Heddesheim erhält vom Land rund 71000 Euro Fördermittel für den Anschluss der Hans-Thoma-Grundschule an das Breitbandnetz. Das teilte die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi jetzt mit. „Für die Nutzung im Rahmen des durch Corona erzwungenen Heimunterrichts kommt der Anschluss der Hans-Thoma-Schule zwar nicht mehr ganz rechtzeitig“, schreibt die Politikerin. „Aber wir spüren aktuell alle noch viel mehr als sonst, wie wichtig stabiles, schnelles Internet ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die sonst übliche feierliche Übergabe der Förderbescheide an die Kommunen fand in einer Videokonferenz statt, die Bescheide selbst werden mit der Post in die Rathäuser zugestellt.

Insgesamt fördert das Land in dieser Vergaberunde 39 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 32,4 Millionen Euro. Wie das Stuttgarter Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration mitteilt, wurden somit im Jahr 2020 bereits 165 Millionen Euro gewährt – „fast doppelt so viele Mittel wie im gesamten vergangenen Jahr“. Die aktuellen Förderbescheide gingen an 23 Antragsteller aus 16 Landkreisen.

Verlegung im kommenden Jahr

„Wir freuen uns, dass wir durch unsere frühe Entscheidung, die Schule an das Glasfasernetz anzuschließen, als eine der ersten Schulen im Kreis Fördermittel erhalten“, kommentiert Bürgermeister Michael Kessler die gute Nachricht. Die konkrete Verlegung sei im nächsten Jahr vorgesehen. Zunächst müsse eine neue Leitung von der Übergabestation am OEG Bahnhof durch die Bahnhof- und Unterdorfstraße zur Schule gelegt werden. Bei dem Zuschuss handele es sich um den Anteil des Landes. Gefördert werde das Projekt auch vom Bund, ähnlich wie beim Anschluss des Gewerbegebiets, wo Ende Januar der offizielle erste Spatenstich für das schnelle Netz erfolgte. Am Ende verbleibt bei der Gemeinde nach Angaben von Bürgermeister Kessler ein Eigenanteil zwischen zehn und 15 Prozent der Gesamtkosten. Wie hoch diese sein werden, stehe aber derzeit noch nicht fest, da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium der Planung befinde. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020