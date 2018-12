„Schon an Mitten im Feld III denken“

„Eine sehr gute Ausgangslage für die weitere Gestaltung und den laufenden Betrieb unserer Gemeinde“ sieht FDP-Fraktionschef Frank Hasselbring im Haushalt 2019. Dieser bilde viele Projekte ab, die die Lebensqualität in der Gemeinde verbesserten und auch im Sinne der FDP-Fraktion seien. Beispielhaft nannte er die „umfangreichen Baumaßnahmen im Schulbereich“ und das Neubaugebiet Mitten im Feld II. Die Infrastruktur – etwa betreutes Wohnen, Pflegeheim oder Kinderbetreuung – müsse mitwachsen, sagte er und regte an, dabei schon an ein weiteres Neubaugebiet Mitten im Feld III zu denken. Während er den Café-Neubau Ecke Unterdorf-/Beindstraße zur Belebung der Ortsmitte ausdrücklich begrüßte, mahnte er beim Glasfaserausbau mehr Tempo an. „Das geht uns deutlich zu langsam“, sagte er. agö

