Schritt für Schritt zur digitalen Kommune

Auf Zustimmung traf die geplante Sitzfläche, die um den Baum herum aus Natursteinmöbeln entstehen soll. Positiv wurde ebenfalls die neu in die Planung aufgenommenen beleuchteten Einzelelemente aufgenommen. Die vorgeschlagene Beleuchtungsvariante müsse jedoch weiter ausgearbeitet werden. Zur Abtrennung des neu entstandenen Raums ist als Weiterführung der Hauswand des Kindergartens und des Bürgerhauses eine Holzwand angedacht. Aufgrund ihrer Schlichtheit und der auf den Bildern gelblich erscheinenden Farbe war nicht jeder von ihr angetan. Es wurde angeregt über eine attraktive Wandgestaltung nachzudenken, was von Seiten des Planungsbüros abgelehnt wurde.

Nach der Meinung der Experten solle diese Ecke keine Aufmerksamkeit durch ihr Design auf sich lenken, weil sich dahinter die Abfallcontainer befinden. Auf die Frage nach den Kosten konnte Kessler noch keine Zahlen nennen. „Dafür müssen Sie mir noch vier Wochen Zeit geben.“ Mit einer Enthaltung wurde der Antrag zur Weiterführung der Planungen angenommen.

Zum Handeln zwingt die Kommune der Zustand des Hebewerks Seeweg. Nach über 20 Jahren im Dauerbetrieb muss die Schneckenpumpe eins ausgetauscht werden. Die BIT Ingenieure haben hierzu fünf Varianten vorgestellt. Als sinnvollste hat sich Variante fünf (540 000 Euro) erwiesen. Diese beinhaltet eine Teilsanierung des Hebewerks. Die Schneckenpumpe eins wird erneuert und die Schneckenpumpe zwei zu einer zweiten Trockenschneckenpumpe umgebaut.

Der Gemeinderat war einstimmig dafür.

Strittiger ging es beim Thema Baugebiet „Mitten im Felde II“ zu. Bevor das Gebiet als Bauland erschlossen werden kann, müssen archäologische Grabungen erfolgen. Die GkB als Erschließungsträger empfiehlt das Angebot der AAB Archäologie aus Berlin in Höhe von 128 328 Euro zu berücksichtigen. Die FDP-Fraktion brachte Zweifel gegenüber dem Antrag vor. So verteure sich die Schaffung von Wohnraum, und es sei nicht zu sagen, wann mit dem Bau begonnen werden könne.

Die SPD-Fraktion konterte: „Das ist ein Verfahrensvorgang, dem wir uns nicht wiedersetzen können.“ Die Diskussion endete damit, dass der Auftrag mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung an AAB Archäologie vergeben wurde.

Zum Abschluss informierte Kessler noch über die Wasserqualität des Heddesheimer Badesees. So bescheinigt der Jahresbericht 2017 dem See eine hervorragende Qualität. „In den Sommermonaten haben wir eine Sichttiefe von sieben bis zehn Metern, was außergewöhnlich ist“, sagte Kessler. Und noch eine gute Nachricht: „Bereits am kommenden Dienstag können wir unseren 100 000. Besucher in diesem Jahr begrüßen.“

