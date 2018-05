Schüler-Bilder und Chronik wandern in die „Zeitkiste“

Anzeige

Wenn heute Vormittag an der Hans-Thoma-Schule die Grundsteinlegung für die neue Turnhalle und das Schulhaus mit Mensa gefeiert wird, verschwinden auch rund 40 kleine Kunstwerke aus Schülerhand für viele Jahre. Zum Thema „Mein Leben als Grundschulkind“ haben Viertklässler der Schule mit Buntstiften ihre Gedanken festgehalten. Zu sehen sind Mädchen und Jungs bei ihren Hobbys, mit der Familie, in der Schule.

Die Zeichnungen werden einmal Dokumente der Zeitgeschichte sein. Denn gemeinsam mit einigen weiteren Dingen, darunter die Ortschronik von Heddesheim und ein Exemplar dieser Zeitung, sollen sie heute in der „Zeitkiste“ verschlossen werden, die bei der Feier in den Grundstein eingemauert wird. Sollte in ein paar Jahrhunderten also irgendwer diese Kapsel öffnen, wird er sich buchstäblich ein Bild von der heutigen Zeit machen können. Und vielleicht liest dieser „Zukunftsmensch“ auch diese Zeilen. Dann erfährt er noch etwas mehr über die beiden Gebäude an der Heddesheimer Grundschule, die im Jahr 2018 neu entstehen.

Die Baustellen gehören seit Jahresbeginn quasi zum Schulalltag. „318 Schüler machen die Bauaufsicht“, erzählt Rektorin Dagmar Knispel lachend. Natürlich ist der Pausenhof zwangsläufig geschrumpft, „aber wir arrangieren uns“, sagt sie gelassen. Auch das – mangels Turnhalle – notwendige Ausweichen auf andere Sportstätten im Ort klappe dank Unterstützung der Gemeinde und Kooperation der Schulen prima. Wenn nicht in den eigenen Pausenhof oder den Saal der Alten Schule, geht’s für die Kinder zum Sportunterricht eben per Bus in die sanierte Turnhalle der Karl-Drais-Schule, in die Nordbadenhalle, ins Schwimmbad, im Winter auf die Eisbahn oder im Sommer auf den Tennisplatz.